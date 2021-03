C’était juste avant le premier confinement du 18 mars. Fabien Olicard nous avait donné rendez-vous pour évoquer sa tournée 2020 qui devait passer en Belgique en avril. Ce Français qui a fait du mentalisme son terrain de jeu depuis 2011, que ce soit sur YouTube, avec son show "Singularité" (Le Big Bang dans votre cerveau) ou son livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, se targuait alors d’être le seul à maintenir sa tournée 2020 à 100 %. Hélas pour lui, comme tous les autres, il a été contraint d’abord de la reporter, puis de l’annuler. L’interview n’avait donc plus de sens et elle est restée sur une étagère à prendre la poussière.

Mais à l’approche de ce sinistre premier anniversaire du confinement, mû par on ne sait quel instinct, on a réécouté cet entretien. Et les réponses aux questions posées à propos du coronavirus ont pris un tout autre sens.

"Déjouer le coronavirus ? Si j’avais un super pouvoir je le ferais", s’amusait-il à l’époque. Fabien Olicard insistait déjà pour dire qu’il n’était ni médecin ni habilité à gérer un État. "On ne sait donc pas interpréter des statistiques", confiait-il, ajoutant que "les organismes sanitaires savent les choses mieux que nous ". En revanche, il pensait déjà qu’une fois le Covid derrière nous, "on continuera à suivre et à faire les gestes barrières. Car c’est une bonne méthode pour contrer tous les virus."