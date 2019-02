Rien à voir avec l’approche de la Saint Valentin, la fête des amoureux. Quoique. "Faites l’amour avec un Belge" revient en tournée.



Depuis dix ans, cette comédie raconte avec humour et rebondissement la vie amoureuse d’un couple franco-belge ou belgo-français si vous préférez. Dix ans qu’elle connait un succès ininterrompu de la Belgique à l’île de la Réunion en passant par la Suisse et les grandes villes de France.

Michael Dufour, à la fois auteur et acteur, s’est d’ailleurs farci d’un calcul étonnant pour traduire le succès. Dix ans, ce sont par exemple 12.983 sandwiches, 123 teeshirts, 922 billets de train. On en passe et des meilleurs.

Au-delà des 80 dates françaises programmées cette année et un nouveau passage au festival d’Avignon, Michael Dufour et sa complice Emilie Wiest effectuent une tournée en Belgique. L’occasion de le voir si cela n’est pas déjà fait ou de le revoir car on ne s’en lasse pas.

Le calendrier

14 février - Ath - Le palace

16 février - Nivelles - Waux-Hall

13 et 14 mars - Charleroi - Comédie Centrale

15 et 16 mars - Waterloo - salle Jules Bastin

21 mars - Bruxelles - Centre Culturel d'Auderghem

28, 29, 30 Mars - Liège - Comédie en île

4 et 5 octobre - Bruxelles - Théâtre le Fou rire

30 novembre - Liège - Trocadéro

27, 28 et 29 décembre - Bruxelles - Centre Culturel d'Auderghem