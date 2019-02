Ce n’est donc pas une légende. Fary n’est pas du matin. Son entourage le sait, son attachée de presse aussi. C'est elle qui a d'ailleurs veillé à ce que l'artiste se réveille bien en cette journée de promotion marathon à Bruxelles.

A 27 ans, tout sourit à l’humoriste français. Il se produira les 10 et 11 mars prochain au Cirque royal à Bruxelles avec son nouveau spectacle “Hexagone”. Il cumule les records avec plus de 550 dates complètes avec “Fary is the New Black”.

Fary aime Gaspard Proust pour son travail de la langue et sa posture, et le rappeur Kery James pour son engagement. Le côté engagé, il le cultive en abordant les thématiques qui le touchent ou l’interpellent. Identité française, discrimination, culture, religion, les sujets sont sociétaux mais abordés avec finesse et tendresse.

Sa marque de fabrique : l’impertinence, un phrasé soigné et une attitude sur scène où le langage corporel devient une blague en soit.

Lorsqu’il était en seconde, sa prof d’histoire-géo l’a poussé à écrire car elle le trouvait insolent et qu’il la faisait rire. Lui ne se trouvait pas particulièrement drôle. Ils écriront ensemble “Je black avec vous”. Et voici comment un lycéen de Saint-Maur-les-Fossés a fait ses premiers pas dans le stand-up. Il affûte ensuite son style dans les “comedy clubs”. Puis vient la télé (Ruquier, Jamel Comedy Club et plus récemment Netflix), la notoriété et des prestations dans des salles de plus en plus grandes. Jusqu'à l'AccorHotels Arena où il se produira le 1er mars prochain.

Rencontre avec un passionné de l'humour aussi élégant que talentueux.