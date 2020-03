À Los Angeles, le Getty Museum a lancé un défi aux internautes: reproduire leur tableau préféré chez eux, avec des objets de leur quotidien.

Alors que les musées ont dû fermer eux aussi leurs portes, certains ont trouver des idées originales pour continuer à partager un peu de culture avec les amateurs d'art. Si plusieurs musées proposent des visites virtuelles de leurs salles d'exposition, le Getty Museum de Los Angeles a proposé, en plus, un jeu à ses followers sur Twitter. "Nous vous mettons au défi de recréer une œuvre d'art avec des objets (et des personnes) dans votre maison. Et partagez cela avec nous", a lancé l'établissement américain sur le réseau social.

Ni une, ni deux, de nombreux internautes se sont alors prêtés au jeu. Parfois avec beaucoup d'imagination, comme vous pouvez le voir.