J’ avais envie de créer un événement où les potes que j’inviterai à jouer auront le plaisir de pouvoir rester une semaine à skier", confie Florent Peyre, révélé par On ne demande qu’à en rire (Laurent Ruquier) ou Vendredi tout est permis (Arthur). "La montagne, c’est convivial. On mange de la raclette, on skie et on se retrouve le soir, au chaud sur un coin de cheminée, allongé nu sur une peau de bête (sourire) !"

(...)