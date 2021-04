Depuis un an, la pandémie de covid-19 a complètement bouleversé nos vies. Et rarement pour un mieux. Mais il y a toujours des exceptions à la règle. Et certains ont manifestement bien mieux vécu la situation que d'autres. La preuve par la liste des milliardaires publiée par Forbes, qui s'est allongée de 660 noms en un an seulement pour atteindre le nombre de 2.755 personnes.

Parmi les nouveaux venus ne figurent pas que des personnalités ayant inventé quelque chose de remarquable ou qui nous ont aidés à mieux traverser cette période d'isolement. Kim Kardashian en constitue la meilleure illustration. Elle vient tout juste de franchir ce cap du milliard en dollars grâce grâce à ses sociétés de produits de beauté ou de vêtements. Dans son clan, elle supplante donc désormais Kylie Jenner, qui n'apparaît plus dans ce classement.

Au niveau du show-business, elle rejoint un club assez fermé, dans lequel figurent notamment David Geffen (9,5 milliards $), George Lucas (7,4 milliards $), Steven Spielberg (3,7 milliards $), Oprah Winfrey (2,7 milliards $), John de Mol (2 milliards $), Kanye West (1,8 milliard $), Jay-Z (1,4 milliard $) ou Tyler Perry (1 milliard $).

A noter que dans cette liste, les stars hollywoodiennes, malgré des contrats mirifiques terriblement médiatisés, sont uniquement représentées par des cinéastes Comme quoi les apparences sont souvent trompeuses.