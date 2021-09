Francis Lalanne, qui a viré antivax, se confie : "Aujourd’hui, je suis censuré et blacklisté" DiversInterview Pierre-Yves Paque © © Bernard Demoulin

Le saltimbanque présente sa création belge, L’Assemblée des Loups et poursuit sa campagne antivax et contre le pass sanitaire : "On ment tellement aux gens avec ce Covid qu’on les met dans des situations invraisemblables qui n’ont rien de scientifique, insiste-t-il. Aucun enfant ne met sa vie en danger s’il a attrapé le Covid, ni celle de ses copains. Au contraire, il bénéficie de l’immunité naturelle. En revanche, les soi-disant traitements vaccinaux que l’on impose mettent la vie des enfants en danger. C’est très grave !" Interview.