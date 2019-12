Je n’ai jamais voulu arrêter la scène", assure Franck Dubosc en parlant des prolongations de son one-man-show Fifty Fifty qui revient en Belgique. "Là, je me dis : quel sera le prochain ? Mais comme entre chaque spectacle je mets environ trois ans, je me laisse le temps d’y penser. Cela dit, jusqu’à présent, à chaque fois que j’arrive à la fin d’un spectacle, je commence à écrire le suivant, et là… ce n’est pas le cas. Il y a une envie de continuer mais peut-être plus sobrement, moins rock’n’roll et avec moins de grandes scènes."

La scène reste pourtant votre drogue?

"C’est pour ça que je ne dis pas que j’arrête, ce serait mentir. Mais je vais faire une pause, pour me soulager, après celui-ci. Au bout d’un an, ça va me retitiller mais ce sera quelque chose d’encore différent."

Fifty Fifty est d’ailleurs votre show le plus intime, vous y évoquez votre ablation d’un abcès de la marge anale…

(...)