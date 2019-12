"Avec François Pirette, on était arrivés à un moment où il fallait qu’on rencontre d’autres personnes" , nous avait récemment confié le Youtubeur namurois GuiHome, aujourd’hui sur Auvio (RTBF). "Il y a eu un différend entre moi et mon producteur, ça ne s’est pas très bien passé, j’ai eu un gros souci…" nous confessait, de son côté, le Youtubeur Jimmy Labeeu qui devait se produire en spectacle sous la houlette de l’humoriste belge no 1. "Alors j’ai préféré reporter mon spectacle. Car j’aime faire les choses bien. Je reviendrai donc avec un spectacle quand je serai 100 % à l’aise. On a été trop vite, je reviendrai dans 2 ou 3 ans quand je serai totalement prêt."

(...)