François Pirette est de retour avec un nouveau spectacle.

" Il se moque des riches pour faire rire les pauvres ", peut-on lire sur l’affiche où il se montre avec un arc à flèches. "Mais comme on est toujours le pauvre de quelqu’un et, subséquemment, le riche d’un autre…" Disparu des écrans radars depuis plusieurs mois, le roi des audiences sur RTL-TVI (plus de 600 000 téléspectateurs à chacun de ses shows diffusés) refait surface avec ce show qui sera diffusé sur la chaîne privée lors des fêtes de fin d’année. Avant cela, il sera en tournée un peu partout en Belgique à l’occasion de ses 35 ans de carrière. Le Borain des bois décochera ses célèbres saillies sarcastiques à Saint-Ghislain le 29 novembre pour terminer au Cirque royal le 28 décembre. Infos et réservations sur pirette.com.