Depuis le fameux Codeco controversé d'avant Noël (qui a mis une claque au secteur culturel), Fabian Le Castel s'est donc dit qu'on ne connaissait pas bien les membres du Codeco. Celui qui avait d éjà poussé un coup de gueule sur ces "guignols" le lendemain sur les ondes de Vivacité a alors décidé de leur tirer le portrait dans des capsules vidéos humoristiques sur ses réseaux sociaux. "Ne vous inquiétez pas, je vais vous les présenter et on commence tout de suite avec Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles. Initiales? PYJ! Par contre, nous on ne pige rien du tout Pierre-Yves". L'humoriste du Grand Cactus pointant du doigt le fait que le ministre avait déclaré que "fermer la culture n'avait pas beaucoup de sens". Alors que l'issue du comité, comme tout le monde le sait, fut tout autre pour la culture. Ils ont même dû revenir sur leur décision entre temps.

Dans la suite de la vidéo, le comédien compare alors le ministre de la FWB à la saga Harry Potter. "Il a été contraint et forcé d'accepter cela suite au sortilège de l'Imperium lancé par Frank Voldemort!" Et c'est là que l'on distingue un photo montage de notre ministre de la santé Frank Vandenbroucke en Lord Voldemort, le méchant et ennemi juré du célèbre sorcier (lequel vient d'ailleurs de fêter ses 20 ans!). En effet, Fabian Le Castel précisant ensuite que Pierre-Yves Jeholet a déjà les petites lunettes, "il ne lui manque plus que le petit éclair sur le front... on ne pourra pas dire que c'est un éclair de génie hein!"

Et le célèbre imitateur belge de conclure en disant que "Le BeauJeholet Nouveau" est arrivé, lui aussi. "Lui aussi donne des aigreurs d'estomac, des maux de tête et la gueule de bois, sauf que lui n'a pas un goût de banane mais plutôt... de bonne grosse carotte!"

Entre les deux fêtes, Fabian Le Castel a ensuite tiré le portrait caricatural d'Elio Di Rupo. Et il commence par énoncer son CV kilométrique de ministre des entreprises en 1994 à ministre-président de la Wallonie jusqu'à présent. "Ce n'est qu'une infime partie de son CV car Elio Di Rupo, il s'accroche au pouvoir!"

En fait, il est au pouvoir depuis tellement longtemps qu'il le compare à Gollum dans Le Segineur des anneaux ("Mon précieux!"), montage photo à l'appui. Et avant de dire que, pour Elio Di Rupo, lui, il se prend plutôt pour le conquérant Rocky ou Rambo. Après avoir précisé qu'il se remettait d'une vilaine chute à Mons, Fabian finit évidemment par l'imiter. Et de conclure sur son côté "donneur de leçons" avec une vidéo Tiktok du ministre-président en personne lorsqu'il se déhanchait en discothèque entouré d'une foule de personnes et en mode collé/serré. Tout un programme... contradictoire qu'il dénonce. "Bisous Elio et prompt rétablissement!"

Les commentaires des fans de l'humoriste sont alors assez unanimes face aux décideurs. "Merci Fabian de rétablir quelques vérités honteuses pour ces membres du codecons", peut-on notamment lire. "Trop bon, merci! Bien d'entendre la vérité pour les guignols qui nous dirigent".

Quant à Fabian Le Castel, il nous confie qu'il ne compte pas en rester là. Demain, après le Codeco, il tirera un portrait plus complet de Frank Vandenbroucke, notre ministre de la Santé.