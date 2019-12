L'humoriste français vient d'annoncer qu'il reviendrait sur scène, 5 ans après son dernier one-man-show, avec "D'ailleurs".

Dans la tourmente après des accusations de plagiat par le YouTubeur anonyme CopyComic, Gad Elmaleh a cependant décidé de repartir en tournée dans toute la France.



"Bonjour à tous ! Je suis très heureux de vous annoncer que je reviens sur scène dans mon nouveau spectacle à partir du printemps prochain. Je serai installé à la Cigale pendant plusieurs semaines et en tournée partout en France. Ça va faire 5 ans que je ne suis pas monté sur scène en France. Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai donc beaucoup de choses à vous raconter. J'ai envie de les partager avec vous. Vous m'avez manqué et j'ai hâte de vous retrouver", annonce-t-il dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux.