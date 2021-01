Une nouvelle plateforme de live streaming "at home"



Après avoir collaboré avec le rappeur Gims en décembre dernier, Gigson.Live se lance concrètement dans le live streaming à la maison. Avec des concerts ou des spectacles de qualité, réalisés par le célèbre magicien de la télévision Gérard Pullicino (Taratata, Le Grand Journal, N'oubliez pas les paroles, etc.), tout en restant dans sa bulle confortablement installé dans son salon. Place cette fois-ci à Gad Elmaleh et Kev Adams le samedi 30 janvier prochain, à 21 heures, pour du stand-up inédit au prix de 14, 90 euros. Avec interactivité et surprises coulisses aussi au programme.

Sam Smadja -Live@Home de Johnny Hallyday- à la manoeuvre

Le fondateur de SB Productions, Sam Smadja, est l’initiateur de grands évènements comme le salon des influenceurs I-LiveStyle ou la comédie musicale « Le Rouge et le Noir » en Chine pour 130 dates. avec sa société, il s'est rapidement spécialisé dans la captation de programmes musicaux atypiques comme les Deezer Sessions (Ed Sheeran, Stromae..), ou les Live@Home avec Justin Bieber sur le toit de la Tour Montparnasse, Johnny Hallyday sur la Tour Eiffel (voir ci-dessous) ou encore Maroon5.