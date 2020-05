Clap première pour un film estampillé Disney.

En effet, le court-métrage Out (diffusé sur Disney +) est le premier dessin animé Pixar qui met en scène un personnage homosexuel comme héros principal de son histoire. Laquelle suit Greg, un jeune homme barbu qui emménage en ville avec son petit ami hispanique Manuel. Avec l’aide de son chien et la magie dont Pixar a le secret, Greg en viendra à faire son coming out face à ses parents. Si Greg est le premier héros principal gay créé par Pixar, une policière cyclope lesbienne avait déjà été aperçue dans. Un personnage qui avait d’ailleurs valu au film d’être censuré en Russie et interdit au Qatar, au Koweït, en Oman et en Arabie saoudite.