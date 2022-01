Après GuiHome vous détend proposé en 2016 (mis en scène par François Pirette et plus gros carton d’audience sur RTL-TVi en 2017), Guillaume Wattecamps - alias le vidéaste facebookeur et humoriste GuiHome - part cette année en tournée avec son deuxième one man show GuiHome vous détend Legrand (infos sur guihome.be). Mais sans François Pirette à la manœuvre. " Après quelque temps de collaboration, j’ai décidé d’apprendre seul les codes et les étapes différentes de l’évolution d’un jeune artiste, nous confie le comédien de bientôt 30 ans, prochainement à l’affiche de la série Messieurs Pipi, sur Tipik, avec Pablo Andres. Mais je ne cracherai jamais dans la soupe. J’ai appris énormément sur les coulisses d’un spectacle. Je ne voulais juste pas qu’on m’apprenne, je voulais apprendre. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de prendre le risque de découvrir seul ce que je dois découvrir plutôt que d’avoir quelqu’un qui anticipe tout pour moi. Ça ne me convenait pas. Mais être producteur a toujours été ancré en moi (ci-contre avec le tiktokeur Nicolas Lacroix dont il s’occupe du premier spectacle, NdlR), j’aime être à la manœuvre."