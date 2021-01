Cette crise devient longue et on avance un peu dans le flou entre ce qu’on imaginait pour cet été et ce qu’on n’aura sûrement pas !, déplore d’emblée GuiHome qui vient une nouvelle fois de devoir reporter la tournée de son deuxième spectacle intitulé GuiHome vous détend Le Grand . J’essaye qu’aucune date ne soit annulée, comme ça, psychologiquement, j’ai toujours l’impression d’avoir un coup d’avance sur le virus !"

Si l’humoriste namurois de 28 ans arrive à plaisanter sur la crise culturelle liée à la situation sanitaire - comme la parodie de Vincent Taloche (vidéo "la santé des humoristes devient critique" à voir sur dh.be) dont il soutient l’association professionnelle d’humoristes -, c’est parce qu’il veut rester positif. "Bon, il est vrai qu’on m’a souvent dit que le rire devrait être remboursé par la Sécurité sociale donc je ne peux que le souligner . J’essaye surtout de rappeler aux gens que la culture en période de crise, si on la considère comme non essentielle, c’est ce qu’il y a de plus dangereux. Car la culture est ce qui nous permet de garder un esprit ouvert sur le monde et de garder une part d’imaginaire quand cela part en vrille."

(...)