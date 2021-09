"Namur is a joke, futur grand festival du rire et de l’amusement deviendra un rendez-vous incontournable à Namur”, assure d'emblée Maxime Prévost, bourgmestre de la capitale de la Wallonie, en conférence de presse. C’est un projet audacieux mais qui anime GuiHome depuis longtemps. Et il désirait le faire dans sa ville de cœur. Mais pas juste un festival de plus. Les Namurois l’affectionnent et ils voulaient leur rendre cet amour en mettant en avant nos artistes belges et notre savoir-faire.” Et ce n’est pas GuiHome qui dira le contraire. “Je suis très content et très ému, j’en rêvais depuis tout jeune, glisse celui qui s’est fait connaître par ses vidéos Facebook depuis sa chambre ou sa salle de bains. En période de pandémie, il faut être porteur de projets et d’espoir. Il était donc de bon ton de le mettre sur papier et de le concrétiser. Et aujourd’hui, en cette fin de pandémie, il est important de se tourner vers l’avenir.”

Après le festival de cinéma (FIFFF), de musique (Solidarités) ou encore Namur en mai et les fêtes de Wallonie, “il manquait la case humour à Namur”, insiste l’humoriste namurois qui proposera aussi des spectacles pour enfants, des concerts (dont Lubiana et Yellowstraps), un concours de jeunes humoristes ou encore des masterclass et ateliers pédagogiques autour de l’humour. “Et d’où que l’on vienne, de n’importe quelle classe sociale que l’on soit ou encore de n’importe quel âge, il était important de se sentir concerné par l’affiche artistique, que ce soit des têtes d’affiche françaises -Florent Peyre, Donovan, Baptiste Lecaplain, Olivier de Benoist, etc.-, belges -Kody, Guillermo Guiz, Félix Radu, PE, Inno JP, Dan Gagnon, Roda Fawaz (l’acteur d’Unité 42, Invisibles et 1985 remonte sur scène), etc.-. Et je voulais surtout une parité avec les femmes.” D’où la présence de Le Cas Pucine, gagnante de La France a un incroyable talent, Fanny Ruwet (la Belge de France Inter avec Nagui), Karen de Paduwa (ex-Grand Cactus), Manon Lepomme, Dena, Christelle Delbrouck (à l’affiche de la nouvelle série de la RTBF Chez Nadette) ou encore Laura Felpin (comédienne et chroniqueuse chez Yann Barthes dans Quotidien). Bref, du beau monde pour un tout premier festival estampillé Guihome vous détend.

Namur regorge d'une génération d'humoristes, de Guihome à Félix Radu en passant par Nicolas Lacroix. Et c'est justement avec ce dernier, célèbre tiktokeur namurois à bientôt un million de followers, qu'il a décidé de collaborer. Guihome qui, à 29 ans, va produire son tout premier spectacle. Toutes les infos sur namurisajoke.be (promotion dès maintenant sur le site, avec possibilité de pass spéciaux)