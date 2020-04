Parfois, le citoyen américain lambda ne supporte plus paillettes hollywoodiennes… Ces dernières semaines, les stars d’Hollywood ont passé leur temps à demander aux fans de rester chez eux pour lutter contre la propagation du coronavirus.

De belles initiatives, certes, mais qui conduisent à une polémique, selon le New York Times. Certains dans la population sont lassés de voir les Jennifer Lopez, Robert De Niro, Ellen DeGeneres et autre Pharrell Williams demander aux gens de rester dans leur appartement deux pièces souvent sans terrasse, tandis qu’eux jouissent de villas somptueuses avec piscine et grands domaines. Le hashtag #Guillotine2020 a donc commencé à fleurir pour dénoncer cette injustice et demander aux stars de faire profil bas. Le clin d’œil à la révolution française n’aura échappé à personne.