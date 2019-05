"Il n’y a pas eu de déclic pour me lancer dans ce métier, confie l’humoriste Haroun. Je faisais pas mal d’impro théâtrale, je pensais toujours écriture et je voulais devenir humoriste. À un moment donné, j’ai montré un sketch à ma femme et elle m’a dit : il faut absolument que tu le fasses sur scène ! Là, je me suis dit : allez, on tente le truc !" Cet ancien formateur en entreprise fait mouche avec son humour noir acide qui brasse tout : "Ça peut paraître surprenant mais dans certains pays, les Arabes sont riches !" ; "Si Jésus avait des trous aux pieds, comment faisait-il pour marcher sur l’eau ?"ou encore "Est-il possible d’écrire ‘ne pas toucher’ en braille ?" Pince-sans-rire, ironique et malicieux - il imagine même le monde "si Hitler avait fumé de l’herbe" -, Haroun a fait de son humour une arme de réflexion massive.

Quel est votre objectif dans ce milieu de l’humour qui commence tout doucement à saturer ?

"De continuer à écrire, faire rire et passer un maximum de temps sur scène. (...)