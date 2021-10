Hervé Meillon nous l'avait affirmé en janvier dernier, il n’a désormais plus de chroniques sur Bel RTL. "C’est fini", regrettait le journaliste de 65 ans. "Je suis encore à Bel RTL car on m’appelle régulièrement pour des interventions, mais je n’ai plus d’émissions ni de chroniques fixes." Mais les fans de sa prose orale pourront le retrouver désormais au micro d'Arabel.