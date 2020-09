“ Ça se passe super bien avec Sara de Paduwa, se réjouit le comédien Hugues Hamelynck qui a débarqué dans la matinale de Vivacité depuis fin juin dernier. On a pris le temps de s’apprivoiser car Sara reste impressionnante ! Mais je pense avoir été accepté dans son cercle de collaborateurs proches.”



Une complicité qui se ressent d’ailleurs sur le plateau radio de la RTBF, aussi diffusé en télé sur la Une. “Il y a un état d’esprit et une bonne humeur feel good du matin”, confie celui qui est animateur radio depuis 2007 et champion du monde d’improvisation en 2009. “J’étais très heureux sur Nostalgie mais c’était un choix que je ne regrette pas, poursuit l’auteur de la Cérémonie des Mouches d’or 2019, soirée qui récompense le meilleur du pire de la télévision en Belgique. J’avais envie de me lancer nouveaux défis, d’être plus dans du contenu que dans un format musique afin de plus jouer de ma personnalité. Ici, le 6/8 reste un talk-show dans lequel je suis vraiment le sparing partner de Sara. Que je n’hésite pas à chambrer (sourire) !”



“Oui mais tout en respectant les règles imposées. En plus, comme cela se passe dans un café-théâtre, on est dans des règles hybrides entre l’horeca et la culture. On est dans une salle dans laquelle la jauge est de maximum 70 places, il n’y a donc aucun problème vu qu’on est toujours limité à 200 personnes… Le public sera aussi masqué sauf que, comme il s’agit d’un café-théâtre, quand on boit sa bière on peut enlever son masque. On se retrouve donc dans tout ce que la Belgique peut avoir d’absurde. On enlève son masque quand on boit et on le remet quand on rigole !”“J’avais déjà pu faire 25 représentations avant le confinement. C’est un seul en scène où j’incarne plein de personnages différents. Je n’utilise pas le terme one man show, ni stand up car je ne fais pas que de l’humour pur et dur. En l’occurrence, je ne suis pas là que pour rire. Le Mélomane Mythomane est tout aussi comique que nostalgique.”