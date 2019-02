Il y a deux catégories d’artiste. Celui (ou celle) qui tourne en boucle avec les mêmes ficelles et parvient à vieillir avec son public. Celui (ou celle) qui zappe la monotonie, qui se met en difficulté pour proposer du neuf. Richard Ruben a cartonné, rempli de grandes salles avec ses one-man-show dont le dernier en date « Je suis Belge mais cela ne se voit pas » mais il revient avec du neuf. Un spectacle où il revient à ses premières amours : l’imitation. A la fois visuelle mais surtout et essentiellement vocale. Depuis le début de sa carrière, il a toujours prouvé qu’il possédait un bel organe mais sans totalement l’exploiter.

Cette fois, il lâche les chevaux où les chansons (parodiques) viennent soutenir et enjoliver une succession de sketches où ses incontournables Gonzague et Jean-Claude Van Damme viennent évidemment donner un clin d’œil. La Belgique, le monde, l’écologie, les rapports hommes-femmes : toutes les thématiques du moment y passent. Avec l’œil pointu et la plume acerbe. Habitué au seul en scène, il est accompagné de Thom Dewatt, musicien qui joue de multiples instruments et originaire de Lessines (« la patrie de Magritte le roi du surréalisme », glisse Ruben) qui donne de la couleur à ce show où l’on tape régulièrement des pieds. Le public ressort en chanté d’être venu…

Richard Ruben en chanté !

Jusqu’au 16 février

Espace Magh (rue du ponçon, 1000 Bruxelles)

J.-M.Gh.