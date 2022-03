Mano Lepomme est vieille. A 33 ans… Après avoir cartonné avec son spectacle " Je n’irais pas chez le psy… " et le plus célèbre merveilleux de la scène belge, elle a " profité " du confinement obligatoire de la culture pour pondre un second opus: "Je vais mieux, merci".

Accrochez-vous, c’est rire garanti sur facture. Donc Manon est vieille. Sa crise de la quarantaine avec un poil d’avance sans doute. En tout cas, son mode de vie n’est plus celui d’un ado attardée qui pouvait guindailler dans le Carré (oui, elle est toujours liégeoise…) jusqu’aux petites heures. Ses centres d’intérêt ont eux aussi évolué. Nous avons droit à ses soirées "prêt hypothécaire", ses visites chez le gynéco mais aussi à ses souvenirs de petite fille, à sa Nona et son Nono mais aussi à ses parents qui ont façonné l’humoriste que l’ex-prof (ça devait être sympa ses cours…) est devenue. Ses tentatives pour se calmer via le yoga ou la pleine conscience, deux échecs retentissants, sont à pleurer (de rire).

Plus d’une heure et demi de rires. Plus d’une heure et demi où elle harangue le public, le houspille parfois aussi (il vaut mieux ne pas arriver en retard) avec sa voix de stentor mais toujours avec bienveillance et ce sourire Pepsodent comme arme fatale. Un spectacle une fois de plus très rythmé avec une part d’émotion plus grande.

Un dernier mot avant de vous conseiller d’aller décoincer vos zygomates : courage, Benoît.

Agenda de la tournée sur www.manon-lepomme.be