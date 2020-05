Après son différend avec Emmanuel Macron, Jean-Marie Bigard innove dans le domaine du spectacle vivant, suite à la pandémie qui empêche le spectateur de se rendre dans les salles de spectacle. L'humoriste a en effet annoncé une grande nouvelle en live Facebook hier soir. Affublé de son masque "Aller tous vous faire enculer", il a lancé officiellement son tout premier seul-en-scène sur internet.

"Croyez moi... y'a des têtes qui vont tomber!"

Un show 2.0. "unique et inédit avec des blagues, des sketchs et des confidences sur tout ce qui s’est passé pendant mon confinement." Avant de préciser que son Big Streaming sera diffusé à 19h30 le 20 juin depuis l'Apollo Théâtre à Paris , il ajoute «Et croyez moi... y'a des têtes qui vont tomber!» Ou encore: "Et sachez qu'il y aura du sang, ça, je vous le promets. Ça va gicler! Il y aura du sperme aussi, certainement. Parce que je ne vais me gêner, tu me connais. Donc, il suffira de nettoyer l'écran après avec un produit... à l'alcool!" Bref, du Bigard tout craché.

"Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, et on partagera ensemble une grosse tranche de rigolade !" a ainsi promis Jean-Marie Bigard en précisant qu'il serait aussi équipé de quatre caméras et 20 écrans géants pour pouvoir voir et interagir avec le public numérique. "Et vous, vous serez chez vous, dans votre salon, dans vos chiottes, sur votre balcon ou même dans un bistrot avec des cacahuètes et un Ricard à la main."

10 euros le billet d'entrée sur internet

Conscient des difficultés des artistes et de tout en chacun en cette période de coronavirus, la star de l'humour made in France a donc non seulement créé un spectacle 2.0 inédit mais aussi fait en sorte que l’accès à son spectacle -via un lien privé et sécurisé- soit abordable. "Comme je tiens à avoir une liberté de parole totale, ce qui n’est malheureusement pas possible à la télé ou sur Facebook, à cause du CSA et autres conneries dans le genre, souligne le comique de 66 ans. Et aussi parce que mon producteur ne veut pas qu’on me retrouve 'comme par hasard' défenestré de mon immeuble ou 'étranglé par inadvertance' par mon fil dentaire… la diffusion de ce spectacle se fera via un lien privé et sécurisé."

D'où un système inédit de billetterie payante sur le web.« Pour assurer la technique, rembourser le théâtre et que je puisse payer la diffusion en direct, ce spectacle est payant. J’ai demandé aux gens avec qui je bosse de faire un effort pour que ce soit le minimum: c’est à dire 10 euros ». Mieux encore, pour chaque place, 1 euro sera reversé aux "héros du moment", les Hôpitaux de Paris. Jean-Marie Bigard a beau avoir une grande gueule, c'est aussi un artiste au grand cœur.