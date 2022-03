Ce jour où une mauvaise blague sur un concours, à l’été 1976 sur Europe 1, a mal tourné. "On leur demande de nous envoyer leurs plus belles peintures, étant précisé que le gagnant serait accroché au Louvre. On a reçu de ces croûtes ! Bien évidemment, il était inenvisageable d’accrocher, même la meilleure, au Louvre, mais on avait réussi à se procurer les plans du musée", se souvient l’animateur qui a eu la mauvaise idée de faire croire au grand gagnant qu’il tentait d’entrer par effraction dans le célèbre musée pour y épingler son œuvre.

"J’étais dans une bagnole au logo de la station, garée devant, tandis qu’Hubert, en studio, faisait tout un tas de bruitages, comme s’il était rentré subrepticement et qu’il allait exposer la toile du gagnant". Résultat ? "Ça a créé un vent de panique, révèle-t-il. Ils ont fermé le Louvre. Ça s’est soldé par une plainte du ministère de la Culture. Et nous, on s’est bien marrés !"