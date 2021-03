Si vous êtes un adepte de Fun Radio ou un zappeur compulsif de la bande FM ou du DAB +, vous avez peut-être été surpris de ne pas retrouver les programmes et le son habituels de la radio mais le programme de sa cousine française à la place. L’explication est simple : un incendie s’est déclaré dans les locaux de Fun Radio Belgique ce mardi 30 mars. Le feu n’a pas fait de blessé mais il a mobilisé une vingtaine de pompiers.

Les équipes techniques sont à pied d’œuvre pour tenter de rétablir le plus vite possible la diffusion normale du programme de la station. À l’heure qu’il est, il est impossible d’en savoir plus.