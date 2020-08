Depuis le 30 juin, le Mississippi ne possède plus de drapeau officiel. Il a été supprimé en raison de la présence de la croix sudiste de la guerre de Sécession,référence insupportable aux théories racistes et esclavagistes qui avaient cours en 1861. L'Etat du Sud des USA a donc proposé à ses habitants de lui soumettre des projets de remplacement, avant de leur demander de choisir le meilleur par référendum au mois de novembre. Avec un énorme succès à la clef, puisque pas moins de 2.700 esquisses ont été déposées. Dont certaines pour le moins étonnantes et humoristiques.

Les canettes de bière ont manifestement inspiré les artistes. Tout comme les guitares ou les phares marins. Quelques petits malins y ont glissé Elvis Presley, qui a vu le jour le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans l'Etat. D'autres ont poussé encore plus loin le délire avec un drapeau orné de la tête de Kermit la grenouille. Quel rapport entre la star du Muppet Show et le Mississippi ? Le créateur des marionnettes, Jim Henson, est natif de la région. Fallait y penser.

Pas sûr que cela suffira à convaincre les votants dans quelques mois, mais un drapeau à l'effigie du King ou du "Tétard" (comme le surnomme Peggy), voilà qui ne passerait pas inaperçu.