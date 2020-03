Cette nouvelle application met en contact des joueurs de tennis qui ne se connaissent pas.

Vous aimez jouer au tennis mais vous peinez à trouver un partenaire de jeu ? Cela tombe bien, l’application iPlayMe2 permet, à l’instar de l’application de rencontres Tinder, de mettre en contact des personnes désireuses de taper la balle.

L’application aide les joueurs à se connecter avec leurs partenaires habituels - et nouveaux venus - dans le monde entier, grâce à une interface intuitive, accessible depuis leur smartphone. Elle permet aux utilisateurs de programmer des parties de simple ou de double à la volée, en fonction de leur niveau de jeu et de leur emploi du temps. Une alternative simple et efficace, face aux interminables fils de conversation des messageries traditionnelles.

L’idée de mettre sur pied cette application a germé dans la tête de Paul Stratt, co-fondateur de iPlayMe2, alors qu’il était en vacances. "Il y a des années, je voyageais beaucoup pour le travail. Je vivais dans deux ou trois villes différentes chaque semaine. J’avais des partenaires de tennis dans nombre de ces villes étapes. Je trouvais ça très compliqué de programmer mes parties amicales et mes matchs avec mes différents réseaux. Beaucoup de pratiquants ont des

agendas variables et n’ont pas forcément de routine. Donc, le concept de tennis ‘à la carte’, ou ‘sur mesure’, était vraiment ce que j’essayais de trouver ou de mettre en place. Je n’ai pas trouvé de solution, d’où l’idée de créer iPlayMe2. Pour pouvoir jouer plus facilement, avec d’autres personnes, et planifier mes matchs au mieux, en fonction de mes disponibilités."

Avec cette nouvelle application, fini donc les prises de tête pour trouver un adversaire. "Je souhaitais jouer davantage au tennis chaque semaine. Mais tenter de planifier une partie, de réserver un terrain et de trouver un partenaire virait souvent au cauchemar. Surtout quand vous devez tenir compte des calendriers variés, des projets de voyage et des engagements professionnels de chacun. Bien que j’adore jouer avec mes partenaires réguliers, je cherchais également à varier les adversaires et les styles de jeu afin de progresser et faire évoluer mon tennis. Les doubles - terriblement compliqués à coordonner entre personnes affairées - ne font que multiplier les maux de tête. Je me suis dit qu’il existait un réel besoin pour une géniale application permettant de simplifier le processus dans son intégralité", ajoute Paul Stratta.

"Là où les autres applications de tennis sur le marché sont limitatives, iPlayMe2 est multiplateforme, multilingue et propose de nombreuses fonctionnalités. Les joueurs peuvent trouver une partie avec un adversaire de niveau équivalent, lors de leurs voyages d’affaires ou leurs vacances, ils peuvent consulter leur agenda tennistique en un clin d’œil sur leur tableau de bord et regrouper amis et rivaux en ‘cercles de joueurs’, pour faciliter l’organisation des matchs. Ils peuvent également choisir de jouer avec leur partenaire de double habituel ou essayer un nouveau. Les utilisateurs peuvent enfin suivre leur progression personnelle dans les tableaux de classement, grâce à l’algorithme exclusif de l’application iPlayMe2 qui réévalue les notes des joueurs après chaque résultat de match", conclut-il.