Invitée de Laurent Ruquier dans son émission ce mardi 10 novembre, Christine Bravo s'est violemment fait critiquée par Isabelle Mergault. Quand le nouveau présentateur des Grosses Têtes a souligné l’effort vestimentaire et l'élégance fournis par l’ex-animatrice de Frou-Frou, ses compliments ont fini par agacer l'humoriste, comédienne et réalisatrice. Et notre chroniqueuse radio s'est alors emportée. “

"Je me trouve belle et je vous em*****."



Sans sourciller, Christine Bravo lui a alors répondu que son look flashy permettait à son homme de la repérer facilement. “Là, il ne peut pas te louper”, a alors balancé Isabelle Mergault qui en a aussi profité pour la dézinguer sur son hygiène. “Ce serait formidable si elle se lavait. En tout cas, le jaune poussin, ça va avec la couleur de tes dents”. Toujours sans se démonter, celle qui a pris l'habitude d'être chahutée dans l'émission rétorque alors à la réalisatrice de 'Je vous trouve très beau': “Je me trouve belle et je vous em*****.” Laurent Ruquier abonde ensuite dans son sens historie de calmer le jeu: “Moi aussi, je vous trouve très belle et je vous em*****.” Hilarité -feintée?- dans le studio.