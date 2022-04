La ventriloquie m’est arrivée un peu par hasard, en me brossant les doigts à 14 ans, nous confie Capucine Duchamp, révélée dans l’émission La France a un incroyable talent et qui sera en spectacle - avec Main mise - un peu partout en Belgique à partir de ce 21 avril (odlive.be). Sauf qu’à l’époque, je n’en parlais pas trop car à 14 ans, c’est plutôt l’âge de l’émancipation, pas trop celui des marionnettes. Du coup, j’ai gardé ça secret pendant des années jusqu’au moment du bac où j’ai commencé à vulgariser ce qu’on apprend."

Le Cas Pucine démarre donc en faisant des vidéos pour les copains. Un jour, cela se retrouve sur Internet. "Et ça fait un buzz, poursuit la jeune femme de 23 ans. Là, je me suis dit : ‘Tiens, ce n’est peut-être pas si inintéressant. ’ Je continue donc en me disant que cela va durer juste le temps du bac, en vulgarisant la littérature, l’histoire et philosophie. Puis, arrivent les attentats de Nice… Je fais une vidéo là-dessus et buzz à nouveau. Je me rends alors compte que la marionnette est une arme de malade pour parler de plein de choses et que cela soit reçu d’une façon accessible par tous et dans une couleur qui soit recevable."

Pourquoi avoir participé à La France a un incroyable talent alors ?

(...)