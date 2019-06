" C’est en effet une première pour moi en Belgique" , se réjouit l’animateur télé (Les Enfants du rock, Platine 45 ou encore Le Jacky Show) et célèbre membre du Club Dorothée, qui animera Le Bar de Jacky en compagnie d’Ingrid Franssen tous les samedis de l’été à partir du 6 juillet entre 18 heures et 19 heures. Il promet une immersion dans les années 80 et 90. "C’est le directeur des programmes qui me l’a proposé car je l’avais déjà fait pour Nostalgie en France. Je connais bien la Belgique, j’y ai de la famille du côté d’Uccle. J’y vais assez fréquemment et je suis très ami avec Lio, avec qui j’avais fait un single en 1985, "Tétéou". Je l’avais enregistré aux studios ICP, à Bruxelles. Mais je vous rassure, c’était juste un gimmick pour rigoler, je ne deviendrai jamais chanteur (sourire) !"

Quand on regarde votre prolifique carrière, que vous reste-t-il encore à accomplir ?

(...)