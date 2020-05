Le spécialiste des faits-divers fera ses adieux aux auditeurs en juillet.

On ne sait pas encore ce que RTL réserve à ses auditeurs pour la rentrée prochaine mais ce qui est sûr, c'est que sa nouvelle grille des programmes ne ressemblera pas du tout à la précédente. Après A la bonne heure, émission présentée depuis 9 ans par Stéphane Bern sur la station, c'est L'heure du crime de Jacques Pradel qui passera à la trappe. Dans une interview accordée à Corse Matin, le journaliste d'investigation de 73 ans a annoncé qu'il quittait également RTL et qu'il n'avait reçu aucune autre proposition de son employeur.

Dans L'heure du crime qu'il animait depuis 2010 sur RTL (et que les auditeurs belges pouvaient écouter sur Bel RTL), le spécialiste des faits divers revenait, en compagnie d'invités, sur les plus grandes histoires criminelles françaises. Initialement diffusée entre 14 h et 15 h, l'émission avait été déplacée sur la tranche 20 h - 21 h en 2017.