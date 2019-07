Le dernier spectacle de Jamel Debbouze avait déçu de nombreux fans.

Le 16 juin, alors qu'il se donnait en spectacle à Ivry-sur-Seine, l'humoriste a déçu des spectateurs en annonçant qu'il allait faire un pas de côté. Qui plus est, son spectacle n'avait pas fait rire comme à l'accoutumée.

Jamel Debbouze est revenu sur cette mauvaise performance dans les colonnes de Midi Libre, évoquant des conditions de spectacle défavorables : “Elles n’étaient pas réunies pour que je fasse un spectacle, c’était difficile de jouer, ma première partie est sortie de scène au bout de 7 minutes, techniquement c’était trop compliqué". “C’était plus difficile de jouer devant un public debout, en plein air. Il a dû s’adapter et faire de l’improvisation, notamment en faisant monter de nombreux enfants sur scène. Et il a proposé au maire de revenir avec la troupe du Jamel Comedy Club, et de proposer un spectacle plus adapté à ce public familial”, détaille son entourage.

Le comédien a révélé avoir également été déçu de son spectacle.