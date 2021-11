Dans la famille belge Gillis, il y a le père (Christophe, musicien), la fille (Juliette, 10 ans et comédienne touche à tout) mais aussi les deux fils (Valentin, 16 ans et Martin, 18 ans) musiciens. Et en plus d’avoir monté un quatuor à cordes pour un concert mêlant violons et contrebasse, le clan Gillis a profité du deuxième confinement pour mettre sur pied un projet musical.

"On s’est dit qu’on allait carrément faire un spectacle d’humour", nous confie le papa au sujet de Mozart versus Mozart qui sera du 17 au 19 décembre à Bruxelles (mais aussi à Paris en janvier, toutes les infos sur leur site www.gillissimo.net). Nous avons repris un spectacle que j’avais monté en 2006 pour les 250 ans de la naissance de Mozart, mais cette fois-ci dans un nouveau casting familial. Juliette, ma fille de 10 ans, joue Wolfgang Amadeus. Je joue le père, Léopold et mes deux autres garçons jouent les musiciens à la cour de Vienne."

L’histoire d’un père qui en a marre que son fils soit la star. Serait-ce pareil à la maison ? "Non, au contraire", dixit Christophe. "Et puis, on a écrit ça, il y a 15 ans et Juliette n’était pas encore née. Mais ce conflit père/fils (ou fille), même s’il n’a jamais existé, on avait envie de le développer car on trouvait cela drôle !" Surtout de pouvoir le jouer en famille. "On est régulièrement sur scène pour des projets ou on accompagne des chorales, fait des animations de mariage ou souper d’entreprises donc on a l’habitude de jouer ensemble", poursuit le paternel. "Mais là, dans un spectacle, c’est la première fois qu’on joue sur scène en mêlant du théâtre."