Après 26 ans de bons et loyaux services, l'animateur annonce sur Facebook qu'il va se consacrer à d'autres projets

Un jour après les annonces du CIM radio qui annonçait un léger recul de la station radio (5e place derrière Nostalgie, Vivacité, Radio Contact et Classic 21), voilà un nouveau coup dur pour Bel RTL. En effet, la célèbre voix de Michael Pachen s'en va, de son propre gré, dès demain.



"C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ, demain, de l’antenne de Bel RTL. Je ne serai pas là cet été ni en septembre prochain. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, a-t-il écrit sur son compte Facebook illustré par une photo "Goodbye". Ce n’est pas un adieu, juste un au revoir, pour me permettre de concrétiser d’autres projets idées et envies professionnelles et personnelles que je mûris depuis plusieurs mois. J’ai beaucoup d’activités et certaines vont me demander à l’avenir plus de temps, moins de route et auront besoin de toute mon attention."



Michael Pachen était sur les antennes de Bel RTL depuis 1993 et il n'a pas manqué de remercier tous ses camarades et en particulier à "ma blonde préférée Sandrine Corman" (voir son poste en entier ci-dessous). "Merci surtout à vous ! Le public ! Les auditeurs si fidèles et si gentils, si prévenants et généreux", a d'ailleurs conclu celui qui a été nommé, le 14 juillet 2016, directeur de la Production des Radios du groupe RTL Belgium.