Il y a une quinzaine d’années, alors que depuis un certain temps déjà il arpentait les planches, Jean-Henri Compère a eu envie d’un peu moins d’éphémère. "Au théâtre, on laisse des souvenirs, des émotions, dit-il. La sculpture, c’est différent : je propose un objet, il est là, il ne bougera pas. On peut s’en approcher, en faire le tour, on est dans le concret", ajoute-t-il en montrant ses mains, bardées de petites blessures, de petites coupures, de petites traces laissées dans la chair. Au départ, il a travaillé le plâtre, matière sensuelle qu’il aimait caresser. "Puis m’est venue l’idée de faire une sculpture en métal et avec elle l’amour de ce matériau. Peu à peu, j’en ai fait des tableaux perforés, ajourés, qui jouaient avec la lumière. Là, j’ai commencé une nouvelle collection, avec le travail de l’inox miroir, qui rend la lumière, la chaleur et la couleur. Il y a aussi des tableaux en acier, sur lesquels je travaille la rouille avant de la fixer."

L’artiste commente son travail, tout en déambulant dans le magnifique jardin qui l’accueille, à Schaerbeek, à l’initiative de la galerie Art Ere 30 de Mounia Badrane. "Finalement, j’ai plus le trac quand je fais une exposition qu’au théâtre, sourit-il sous sa casquette. Je suis seul ‘responsable’ de l’œuvre proposée", dit-il. Contrairement au théâtre où quand on joue Molière… on joue Molière.

C’est sur le tard - vers 45 ans - que le comédien est venu à la sculpture. Pour acquérir les bases, il étudie deux ans à l’Académie de Saint-Josse. Puis prend son envol et s’installe dans son propre atelier. "Mon seul pinceau, c’est la baguette de soudure. Je travaille à l’arc et, cette technique-là, je me la suis appropriée, pour faire de la création", explique-t-il encore.

En 2017, c’est à un autre exercice que Jean-Henri Compère se livrait, après avoir remporté le concours lancé par la Chancellerie sur le thème des attentats : une sculpture en hommage aux victimes. "J’y ai réfléchi, beaucoup, j’ai remis un projet et j’ai gagné." Ce n’est pas dans son atelier de Schaerbeek - trop petit - que l’œuvre a vu le jour mais dans les ateliers Bouvy, à Sainte-Cécile. "J’y ai travaillé pendant un mois, à raison de quinze heures par jour, se souvient-il. Les deux grandes tôles, c’est une sorte de résilience : on part du monde des morts, on va vers les blessés, les vivants. Comme elles se font face, elles disent aussi qu’il faut se relever, se lever pour dire non."