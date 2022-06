L'animateur de radio et télévision Jean-Marc Morandini, 56 ans, a annoncé lundi son départ de l'antenne de la chaîne NRJ 12 à la fin de la saison "pour de nouvelles aventures télévisuelles".

"Après 10 ans de succès, de création de nouvelles émissions comme +Crimes+, +Héritages+, +Retrouvailles+, +Urgences+, +Vous êtes en direct+... Jean-Marc Morandini annonce son départ de NRJ 12, le 15 juillet prochain", est-il écrit dans un communiqué.

Jean-Marc Morandini, également animateur sur CNews, chaîne d'information très droitière contrôlée par Vincent Bolloré, ajoute qu'"il précisera ces nouvelles aventures télévisuelles dans quelques jours".

L'animateur doit être par ailleurs jugé dans deux affaires distinctes pour "corruption de mineur" d'une part et pour "harcèlement sexuel" à l'égard d'un comédien d'autre part.

Sur son compte Twitter, il indique qu'il continuera d'animer son émission matinale "Morandinilive" l'année prochaine sur CNews et qu'il est en "négociations avancées pour faire d'autres choses sur les chaînes du groupe Canal+", contrôlé par le groupe de Bolloré.

Concernant ses fonctions à NRJ 12, Jean-Marc Morandini a rappelé avoir animé "pendant 10 ans en direct des centaines d'émissions aussi différentes les unes que les autres à la mi-journée, en access et en prime".

"Ces émissions ont permis de mettre en lumière, avec l'éclairage d'experts, de très nombreuses affaires judiciaires et faits divers, en donnant la parole à toutes les parties. Je remercie NRJ 12 et les téléspectateurs pour leur fidélité tout au long de cette décennie", a-t-il ajouté dans le communiqué.

"Jean-Marc Morandini poursuivra néanmoins, avec Carson Prod, la production de nouveaux numéros de +Crimes Hebdo+ et +Héritages+ la saison prochaine pour NRJ 12 et Chérie 25, sans les incarner (à l'écran), et prépare une nouvelle série d'émissions pour NRJ 12", est-il précisé dans le communiqué.

Créée en mars 2005, NRJ 12 appartient, comme Chérie 25, à la société NRJ Group qui s'est d'abord développé autour de la radio NRJ, lancée en 1981.