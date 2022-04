"Parfois, il faut prendre du temps pour soi", nous confie Jeff Panacloc au sujet du récent report de ses dates de spectacles pour des "raisons de santé". "Ça va mieux aujourd’hui", assure le ventriloque de 35 ans, papa de deux filles ("Elles adorent la peluche mais ne se rendent pas compte de qui elle est, heureusement !"). "Des fois, il faut se reposer, tout simplement. On est comme tout le monde, on n’est pas des machines donc forcément, il faut prendre du recul."

Jeff Panacloc Adventure sera donc bien à Forest National le 7 mai et au Wex de Marche-en Famenne le lendemain (tickets sur odlive.be), accompagné de son singe impertinent Jean-Marc et… du virus du Covid. "C’est un variant donc on va vite se rendre compte qu’il n’est pas très dangereux car il n’a pas les symptômes les plus fous du monde. Et pourtant, il pense qu’il est méchant et va éradiquer la planète entière… C’est très rigolo !"

L’humoriste, qui se réjouit de revenir en Belgique ("pays qui m’a toujours bien accueilli alors que ce n’est pas toujours le cas en France"), explique le trop-plein qu’il a enduré à la suite de cette pandémie. "Il y a eu beaucoup de choses… Beaucoup de travail et de surmenage aussi. Je ne vais pas me plaindre car j’ai la chance que cela marche bien pour moi. Mais, parfois, j’ai du mal à m’arrêter. Du coup, mon corps me dit stop !"