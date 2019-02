Seule actrice américaine d’origine portoricaine à avoir réussi à Hollywood, il n’aura fallu finalement qu’une petite décennie à la "bambina" pour accéder au club très envié des vedettes à six zéros.C’est en effet la première latin girl à avoir atteint le million de dollars, marquant ainsi une insolente revanche sur ses origines plus que modestes. Du pur Zola à la sauce yankee…Née dans le Bronx, un 24 juillet 1969 - l’année érotique dixit Gainsbourg - celle qui créera plus tard un empire débute dans le show-biz à l’âge de 16 ans contre l’avis de ses parents en s’engageant dans une compagnie de danseurs. Que voulez-vous, elle a le rythme dans le sang.Deux ans plus tard, la Fox la choisit parmi plus de 2 000 candidates pour une panouille dans une série télé "In Living color". Avec ses courbes ondoyantes, elle n’arrêtera plus ensuite d’électriser les foules. À vos extincteurs d’incendie, voici son interview pimentée.