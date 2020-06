"Depuis l’âge de dix ans, Johnny est mon idole", affirme Johnny Cadillac. "En plus, j ’ai eu la grande chance de connaître l’homme et le chanteur. À quinze ans, en 1965, j’ai bossé comme barman dans un petit club privé de Saint-Tropez, réservé aux membres du showbizz. Dès mon deuxième jour, j’ai entendu une voix me dire : ‘Tu peux me mettre un whisky ?’ C’était Johnny. J’étais paralysé ! C’était mon idole depuis cinq ans et il était devant moi. Il a reconnu mon accent belge. Nous avons fini par sympathiser en nous mettant des coups tous les jours. (rire)" De quoi renforcer son amour pour le Taulier qui était alors âgé de 23 ans.

(...)