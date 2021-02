Après deux ventes avortées à plus de 52 millions d’euros, l’acteur américain - qui vient de perdre son procès contre le Sun - aurait du mal à se débarrasser du village français du XIXe siècle (certaines maisons remontent en effet à l’époque de la Révolution française) qu’il possède depuis près de vingt ans.

Son prix ? 39,9 millions de livres, soit un peu plus de 45 millions d’euros. Ce domaine, situé en Provence et acheté en 2001 avec Vanessa Paradis (le couple y avait plus de 8 millions d’euros de rénovation), s’étend sur 15 hectares. Il comprend un manoir, 12 chalets, deux piscines, une chapelle et un café de village - Chez Marceline - avec une cuisine professionnelle.