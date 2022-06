Jonathan Cohen superstar. Le comédien français est incontournable en ce moment. Sur Canal +, il cartonne avec Le flambeau, sa série complètement déjantée parodiant Koh-Lanta. On aime ou on n’aime pas. Si dans les cinq premières minutes vous n’avez pas ri, c’est que vous êtes hermétique à son humour. "Il faut toujours chercher l’inconfort, ne pas être bourgeois", dit-il. Nous, on adore.

Le succès est tel qu’il y a du Jonathan Cohen partout sur les réseaux sociaux, dans les discussions de comptoir, de famille ou entre amis. Même ceux qui n’ont pas vu un seul épisode connaissent les répliques cultes et autres concepts franchement barrés qui fourmillent dans Le flambeau et dans La flamme, sa série précédente parodiant cette fois le Bachelor. Il a été jusqu’à voler la vedette à son ami Orelsan lorsqu’il est venu assister à un de ses concerts.

Chacune de ses apparitions dans une vidéo de McFly et Carlito propulse le compteur au-delà des 10 millions de vues. Mieux, certains célèbrent désormais la Jean Guile le 14 novembre, fête fictive et séquence culte imaginée dans La flamme, avec son cérémonial : être costumé et manger des tartines beurrées.