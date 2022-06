Les stars de l’humour made in Belgium, fans des vannes de Jonathan Cohen.

"C’est une des trois personnes les plus drôles que je n’ai jamais rencontrée, nous confie Guillermo Guiz, humoriste belge de France Inter. On a tourné une petite capsule ensemble il y a quelques années avec James Deano et lui, dans la saison 2 du Roi de la vanne (l’épisode 8 dans lequel Jonathan Cohen propose d’enrôler le comique belge dans son film qui n’est pas "Serge le Mytho" en long). Et les techniciens ne pouvaient pas travailler tellement il était marrant [...]"