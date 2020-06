L'ex-animatrice de RTL-TVI prend les commandes d'une nouvelle matinale.

Surprise, surprise... A partir de la rentrée prochaine, les auditeurs belges pourront à nouveau entendre la douce et chaleureuse voix de Julie Taton sur les ondes. Non pas dans une des stations de RTL Belgium, maison qu'elle a quitté à la fin de l'année dernière pour s'adonner à d'autres activités, mais sur NRJ Belgique. Selon nos confrères de Ciné Télé Revue, l'animatrice sera aux commandes de la nouvelle matinale de la station, le Wake Up Show aux côtés de Shalimar, JerM et Tanguy. "Je suis super impatiente de démarrer ce nouveau challenge", confie-t-elle en exclusivité au média belge. "Quand NRJ m’a contacté, cela m’a paru comme une évidence. Travailler en équipe est quelque chose que j’aime par-dessus tout. J’avais très envie de refaire de la radio. Retrouver la magie des petits matins, cette ambiance très particulière et cette proximité avec le public... tout cela m’a beaucoup manqué !"