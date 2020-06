Après avoir fait les beaux jours de RTL-TVI pendant seize ans, Julie Taton débarquera sur NRJ à la rentrée. En compagnie de Shalimar, JerM et Tanguy, l’animatrice y animera le Wake Up Show, la nouvelle matinale. Une aventure de plus pour l’ex-Miss Belgique qui avait déjà goûté aux joies d’une matinale lorsqu’elle animait le Good Morning de Radio Contact (désormais dans les mains de Maria del Rio et Olivier Arnould). "Cette proposition a été une surprise, même pour moi. C’est un plan de carrière que je n’avais pas prévu. J’ai accepté parce que je trouve que c’est une chance de revenir à l’animation d’un morning et de réveiller les auditeurs le matin. J’avais quitté celui de Contact parce que j’avais trop d’émissions sur RTL-TVI et à Paris à ce moment-là. J’avais dû faire un choix", explique Julie Taton qui devra se réhabituer à se lever très tôt. "Ça va être difficile parce que je suis une vraie marmotte (rires) !"

Vous allez devoir adopter un tout nouveau rythme de vie…