Fin de l’année dernière, Julie Taton nous confiait sa décision de quitter RTL Belgium, maison dans laquelle elle a fait carrière après son sacre à Miss Belgique. Après 17 ans de bons et loyaux services, l’animatrice faisait ses adieux à une chaîne qui n’avait finalement plus beaucoup de projets intéressants à lui proposer. Interrogée par nos soins, la maman de Côme entendait mettre la télévision de côté pour se consacrer à la réalisation et à son centre de bien-être Hyvin situé à Waterloo.