Les semaines passent et se ressemblent pour les restaurateurs qui ne voient pas le bout du confinement. Contraints de travailler portes closes depuis octobre, ils tentent de sortir le bec de l’eau en développant leur service traiteur. Mais cela ne remplace évidemment pas un service en salle et beaucoup en souffrent…

Pour leur venir en aide, le Good Morning de Radio Contact a décidé de lancer une opération de soutien aux restaurateurs. Ceux-ci pourront cuisiner pour des auditeurs qui auront été tirés au sort et tout cela aux frais de la radio de RTL Belgium. Parmi les restaurateurs à avoir répondu présents, on retrouve Julien Lapraille, cuistot et animateur de RTL-TVI et Bel RTL. "Ce lundi matin, on faisait le point avec les animateurs du Good Morning et on se disait : en fait, ce qui nous manque le plus ces derniers mois, ce sont les restaurants. C’est une façon de sensibiliser les gens à la situation de l’Horeca et de montrer qu’on est là pour les soutenir. Je n’ai donc pas hésité une seconde avant de dire que je participais à l’action. J’ai d’ailleurs doublé la mise en préparant deux fois un repas trois services", explique Julien Lapraille qui met régulièrement, et sans contrepartie, les plats des artisans belges dans sa boutique Le marché de Julien. "Je comprends leur désarroi. Moi, j’ai la chance d’avoir ma boutique et mes activités chez RTL sur le côté. Si je n’avais pas tout ça, je serais dans la même situation qu’eux."

Tout au long de cette semaine, Radio Contact lancera un appel aux restaurateurs de Wallonie et de Bruxelles qui souhaitent participer à l’action. Ceux-ci pourront notamment se rendre sur la page Facebook de l’émission.

Les auditeurs intéressés par un menu complet à domicile sont, eux, invités à suivre le Good Morning de 6 h à 10 h et de suivre les instructions que Maria del Rio et Olivier Arnould leur donneront.