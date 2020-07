D’origine congolaise, le Bruxellois Julien Tshikuna est le premier Belge à avoir son show diffusé sur Amazon Prime Video.assure l’humoriste de 34 ans qui vit à Los Angeles depuis presque huit ans maintenant.

Parti de - et avec - rien comme notre JCVD national, sans connaître un mot d’anglais, Julien Tshikuna fait un carton aujourd’hui aux États-Unis. "C’est la Mecque du stand up, alors j’avais envie de voir comment cela se passait là-bas, nous explique celui qui avait fait ses premières scènes bruxelloises en 2012, à 26 ans, du côté du Kings of Comedy Club et du Made in Brussels Show.