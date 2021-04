Ce streaming en direct depuis le théâtre Mogador à Paris est venu à la suite du premier" ( Kev Gad and Friends, qui sera rediffusé sur RTLPlay la semaine des vacances de Pâques et sur Plug le 25 avril, NdlR), nous confie Kev Adams à propos du show du 5 avril (concours sur dh.be) diffusé à 21h sur Gigson.live. Un livestreaming à voir à la maison qui est la suite du plateau d’humour avec Gad Elmaleh proposé le 31 janvier dernier et qui avait rassemblé près de 40 000 personnes. " On s’est dit que ce serait cool d’en proposer un autre un peu différent. On a décidé d’inviter des amis chanteurs, notamment le rappeur TayC, en plus des humoristes (Roman Frayssinet entre autres) pour créer une émulation et une alchimie entre ces gens-là afin de célébrer les artistes qui ne le sont plus depuis un moment maintenant."

Les spectacles en streaming sont-ils une solution en ces temps de pandémie ?

"C’est une solution en attendant. On a tous hâte de reprendre la vraie vie, de pouvoir reprendre la scène, rejouer. En attendant, on fait avec les moyens qu’on nous donne. On a besoin de se retrouver et proposer des choses sinon on est malheureux. Et j’ai compris après le premier live que le rire était finalement essentiel. Autant pour les gens que pour nous, les artistes."