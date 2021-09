“J’espère être surpris moi-même et vivre une soirée unique, qu’on ne revivra jamais, nous confesse d’emblée Kheiron dont le spectacle On n’éteindra pas la lumière de ce vendredi au FIRR propose 60 minutes d’impro en interaction avec le public. J’impose un rythme du rire soutenu, important en cette période. Et le public aime ce style car on n’est pas dans une routine.”

Acteur de la série Bref ou encore des films comme les Gamins, Nous Trois ou Rien et Brutus Vs César (avec Laura Laune et Guillermo Guiz), l’artiste de 38 ans est heureux que le public puisse retrouver le chemin des salles de spectacle. “J’ai attrapé le Covid et j’ai perdu le goût pendant une journée, nous confie-t-il. Le Covid en lui-même ne m’a pas fait grand chose mais les restrictions suite au virus, elles ont été très difficiles. On avait bossé pendant des mois, tout était complet deux mois avant la pandémie et puis tout s’arrête. Une perte de temps et d’énergie énorme. Ça m’a fait du mal mais je ne suis pas de nature plaintive alors j’en ai profité pour travailler davantage.”

Sur votre humour trash qui semble ne plus avoir sa place en télévision, radio, cinéma, etc.

“Mon seul espace de liberté est sur scène. J’étais même encore plus acide sur les réseaux sociaux avant. Aujourd’hui, c’est un choix éditorial d’être plus ou moins lisse sur les réseaux et de garder mon vrai univers sur scène.”

Jérémy Ferrari prétend que ce sont les humoristes qui ont moins de couilles et non pas que vous disposez de moins de libertés. Auriez-vous peur de dire les choses ?